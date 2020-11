Vietri sul Mare, lunedì 30 novembre screening per personale scolastico ed alunni

Vietri sul Mare. Screening “scuola sicura”. Vista l’Ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020 in cui si prevede lo screening su base volontaria, attraverso somministrazione di tamponi antigenici per il personale docente e non docente nonché gli alunni frequentanti le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi prime della scuola Primaria.

L’amministrazione Comunale, dopo un incontro tenutosi stamani con l’USCA – ASL 63, comunica che lunedì 30/11/2020 a partire dalle ore 9:00 presso la postazione Drive – in di Marina di Vietri sarà possibile effettuare tale screening.