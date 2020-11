Vietri sul Mare. Il Maestro Raimondi dona al Comune un quadro di Garibaldi, simile a quello trafugato anni fa. Come testimonianza della gioia per l’avvenimento, il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, tramite il quale informa i suoi concittadini. Riportiamo di seguito le parole del primo cittadino:

Su suggerimento dell’architetto Antonio Forcellino, il maestro Francesco Raimondi ha donato al comune di Vietri un quadro di Garibaldi che simula quello già appartenente al comune ma purtroppo qualche anno fa trafugato. Ringrazio a nome dei cittadini Vietresi il maestro Raimondi.