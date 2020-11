Vietri sul Mare e Tari: l’Abbac chiede al Comune di estendere la riduzione anche per i B&b e le case vacanze. Vietri sul Mare e Tari bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, l’Abbac chiede conferme formali dal Comune che pare intende garantire riduzione come predisposto per alcune categorie economiche ed invoca rimodulazione del regolamento del tributo locale.

Vietri è uno dei pochi comuni che ancora equipara i b&b all’albergo senza ristorazione, un ossimoro tenendo conto che si tratta di attività integrative del reddito e stagionali e che non cambiano destinazione urbanistica.

Occorre mettere mano al regolamento come già esortato in precedenti incontri dal nostro presidente Abbac Agostino Ingenito e dai gestori associati. In altri Comuni siamo riusciti a riportare i b&b, case vacanze ad utenze domestiche, condividendo con gli enti locali che sia portato a sei componenti familiari massimo, la quota variabile, tenendo conto comunque dai giorni di chiusura imposti dall’Agenzia dell’Entrate.

Il Comune di Vietri sul Mare garantisca subito conferme di estendere la riduzione come le altre categorie e cambi il regolamento. Le nostre famiglie sono allo stremo e non ha alcun ammortizzatore sociale – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito con i gestori del territorio.