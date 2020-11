Vietri sul mare e Positano. Buon compleanno Irene Kowaliska, dall’amore per Armin Wegner crebbe l’arte della ceramica e la moda

E’ nata a Varsavia il 6 novembre 1905, 115 anni fa. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Vietri sul mare e Positano devono tantissimo a Irene Kowaliska. Arrivata qui in Costiera amalfitana per amore, per Armin Wegner, altro grandissimo personaggio vissuto a Positano, un generale coraggioso che scrisse una lettera a Hitler e denunciò l’eccidio degli Armeni con le sue foto, fra le tante cose. Qui a Positano, come ci ha raccontato Misha Wegner che più volte abbiamo incontrato e intervistato per Positanonews, i perseguitati trovavano pace, una Positano “Città rifugio”, per i perseguitati, che siano in fuga dai nazisiti che dai sovietici . Fra questi anche Irene Kowaliska che è stata una grandissima protagonista della colonia tedesca vietrese sulla quale si sono spesi fiumi di parole . La Kowaliska ha innovato in Costa d’ Amalfi sia nell’arte della ceramica che nella Moda di Positano, per la quale , secondo molti, alcuni artigiani hanno successivamente preso ispirazione. Lei è arrivata per amore a Positano . Wegner per la Kowaliska era un amore impossibile. Armin Wegner venne a vivere qui , dopo essere fuggito dai nazisti, nella “Casa dei Sette Venti” in Via Pasitea, nei pressi della Chiesa Nuova per intenderci, ma era sposato. La moglie Lola Landau però volle andare in Palestina, ma non riuscì a convincerlo, Wegner diceva che qui si sentiva a casa, e lo lasciò qui in quello che lei definì “il paradiso dei pazzi”. In questo paradiso visse con la Kowaliska, l’amore non è forse qualcosa che solo i pazzi riescono a vivere fino in fondo? E dall’amore nacque tanta bellezza, forse, con Misha noi di Positanonews ne abbiamo parlato

, soffermandoci sull’aspetto eroico del padre, uno dei “Giusti” della Storia, che qui ha deciso di vivere insieme a una grande artista come Irene Kowaliska. L’amore, l’arte e la bellezza a volte viaggiano insieme . E qui a Positano hanno lasciato un segno indelebile.

