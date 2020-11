Vietri sul Mare. Due nuovi casi positivi, il totale sale a 23. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Registriamo altri due nuovi casi positivi al test Covid19. Il totale di nostri concittadini ammalati per Covid19 sale a 23. Abbiamo attivato tutte le procedure e messo in quarantena i contatti più stretti. Rinnovo a tutta la popolazione di usare le mascherine non come sciarpe sotto il mento, ma di metterle nel modo corretto poiché è l’unica arma che abbiamo per difenderci in questa guerra.