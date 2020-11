Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Questa mattina abbiamo tenuto la situazione sotto controllo, nonostante i tanti avventori sul nostro territorio con i parcheggi limitati, senza aprire il campo sportivo le auto scese a Marina e sono state fatte risalire per tornare indietro. Purtroppo essendo zona gialla non vi è limite alla mobilitazione, chiudere una parte del paese può creare solo ulteriori problemi. Stiamo facendo il possibile per tutelare la salute pubblica, non facciamoci prendere dal panico, se vi è stato o vi sarà traffico comunque la gente sarà, una volta riempiti i posti auto, rimandata indietro”.