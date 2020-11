Vietri sul Mare, da venerdì 13 novembre sarà operativa l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Sarà operativa, da domani mattina a Vietri Sul Mare, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). Una scelta voluta fortemente dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, in considerazione dell’aumento dei contagi sul territorio, l’Usca rafforzerà lo screening e sarà a disposizione di coloro che sono risultati contagiati al primo tampone, delle loro famiglie e della rete di contatti, velocizzando, così, le richieste dei test. L’Unità speciale sarà indispensabile per i controlli e per il tracciamento”.