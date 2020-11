Vietri sul Mare, costiera amalfitana. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “In serata dobbiamo registrare altri tre nostri concittadini positivi al virus Covid-19. Il totale dei positivi sale a trentasei. Rinnovo a tutti il corretto uso delle mascherine, non sono fatte per coprire il doppio mento, vanno messe per coprire il naso e la bocca”.