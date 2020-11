Vietri sul mare: altri 2 casi di positività. Totale a 38

Costiera amalfitana. Si contano altri 2 casi di positività al Covid-19 a Vietri sul Mare. Lo comunica il sindaco Giovanni De Simone sul suo profilo Facebook. “Dobbiamo registrare due nuovi casi questa mattina a Vietri sul Mare. Il totale sale a 38 positivi al Covid-19″.

In Costiera poi salgono a 4i positivi per il coronavirus a Ravello. Poi ci giunge notizia che diverse persone sono in autoisolamento, si aspetterebbe di fare tamponi dopo un matrimonio. Ricordiamo che in Costa d’ Amalfi, da Positano a Maiori, spesso il Coronavirus Covid-19 è stato legato a cerimonie e feste, così nella città della Musica nell’attesa di tamponi alcuni hanno deciso di mettersi da soli in quarantena.