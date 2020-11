Vietri sul Mare, 16 nuovi casi di Coronavirus in città. Sale a 64 il totale degli attualmente positivi

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Oggi registriamo un aumento di sedici nostri concittadini positivi al Covid19. In totale saliamo a sessantaquattro. Abbiamo bisogno di una stretta maggiore. Ho convocato il COC per studiare una strategia per affrontare al meglio la situazione, per domani vi comunicherò le decisioni prese”.