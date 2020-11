Vico Equense. Vas, la verità sulle nomine: il prof Cuomo resta in carica. Il professore Franco Cuomo era e resta il coordinatore dei Vas di Vico Equense. Lo ribadisce lui stesso a più riprese, sia con note ufficiali sia con post sui social network. Si tratta di una conferma ulteriore, dopo che nei giorni scorsi il senatore Guido Pollice, numero uno dell’associazione ambientalista, aveva diffuso una nota nella quale imputava il “caos nomine” – di recente era arrivato addirittura l’annuncio della scelta del successore di Cuomo, ovvero Marcello Coppola – a un malinteso, rinnovando poi l’appoggio e la fiducia in Cuomo. «Un’operazione maldestra, fatta da chi forse voleva mettere un bavaglio a chi scrive, un’operazione in malafede? Non lo so, maldestra perché è stato coinvolto il presidente dell’associazione, suo malgrado e tratto in inganno, che mi ha confermato, ruolo, stima ed affetto e, come ha detto lui: “Io non ho mai destituito nessuno”. Chi gli ha teso una trappola?» scrive lo stesso Cuomo sul proprio blog. Di recente, con tanto di foto, era stata annunciata la nomina di Coppola, “benedetta” da Rosario Fiorentino ed il figlio Eduardo, esponenti dell’associazione a Sorrento con tanto di congratulazioni pubbliche da parte di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, di cui Coppola è stato collaboratore.

Risolto il caso della nomina, nelle ultime ore, Cuomo ha trasmesso una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza contestando duramente la scelta – assunta dall’Asl Napoli 3 Sud – di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

