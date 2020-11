VICO EQUENSE . VAS DA SEMPRE INCLUDE E NON ESCLUDE COMUNQUE MAI NESSUNO.

Vico Equense , Penisola sorrentina ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo dai vertici VAS, associazione che Positanonews stima profondamente per le attività svolte, e a cui ha dato ampio risalto a tutte le iniziative tenute in Campania in particolare, e in Italia in generale, e partecipato agli encomiabili premi svolti a Sorrento , come stimiamo sia Franco Cuomo che Marcello Coppola ai quali va il nostro caloroso augurio di buon lavoro dopo aver chiarito la vicenda.

Ecco il comunicato

VAS DA SEMPRE INCLUDE E NON ESCLUDE COMUNQUE MAI NESSUNO

In riferimento all’articolo che il 10.11.2020 è stato pubblicato sul quotidiano “Positano News” dal titolo “Vico Equense, con l’allontanamento di Franco Cuomo si solleva in modo tumultuoso la questione VAS”, a tutela dell’immagine di questa associazione e del credito che si è conquistata in questi 30 anni di attività e che ora si vorrebbe infangare, corre l’obbligo di fare le seguenti precisazioni.

In merito al presunto allontanamento del responsabile del Circolo Territoriale di VAS di Vico Equense, appreso a suo dire addirittura da un “organo di stampa locale”, c‘è da far presente anzitutto che l’arch. Franco Cuomo ha rassegnato negli ultimi tempi più volte e per iscritto le dimissioni, comunicandole a tutto il Consiglio Nazionale.

Dimissioni che ogni volta il Presidente Guido Pollice non ha accolto, comunicandolo a voce al solo Franco Cuomo.

L’ultima volta che il sig. Cuomo ha rassegnato le sue dimissioni comunicandole a tutti i soci di VAS è stato l’11 ed il 12 agosto 2020 dopo che non era stata accolta la richiesta di sospensiva del ricorso al TAR Campania promosso gratuitamente (eccezion fatta per le nude spese di notifica) dall’allora Vice Presidente Prof. Daniele Granara.

Anche stavolta queste dimissioni non sono state accolte da Presidente Guido Pollice: prova ne è l’esposto-denuncia alla Procura della Repubblica che è stato predisposto da Franco Cuomo e che è stato sottoscritto dal Presidente Guido Pollice per essere poi presentato dall’avv. Daniele Granara.

Ne deriva che non esiste a tutt’oggi alcun atto formale ufficiale che dichiari decaduto dalla carica di responsabile del Circolo Territoriale di Vico Equense l’arch. Franco Cuomo, che ciò nonostante arriva strumentalmente a sostenere che è stato indicato come suo sostituto Marcello Coppola, permettendosi di infangare il buon nome di VAS parlando di “cattivo costume che ormai dilaga dovunque, anche tra i VAS”.

Vogliamo ricordare che il 1° comma dell’art. 13 dello Statuto di VAS dispone che “l’Associazione promuove il protagonismo e la partecipazione responsabile ed attiva di tutti i soci e si fonda sull’aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, con la costituzione di “COMITATI PROMOTORI” e di “Circoli Territoriali”.

In applicazione del suddetto disposto il 5 novembre 2020 è stato costituito spontaneamente sul posto un Comitato Promotore di Vico Equense che ha come coordinatore il sig. Marcello Coppola: il successivo 9 novembre il Presidente Guido Pollice ha preso atto di quanto accaduto e ha inviato la “conferma della nomina di Marcello Coppola come coordinatore del Circolo VAS” come richiesto dal Comitato Promotore di Vico Equense.

QUESTO NON È DA CONFONDERE CON IL CIRCOLO “ANTONIO ESPOSITO” DI VICO EQUENSE IL CUI RESPONSABILE È FRANCO CUOMO.

Non risponde pertanto al vero quanto riportato nell’articolo pubblicato su Positano News riguardo al fatto che “è lo stesso Presidente nazionale VAS Guido Pollice a rendere pubblica la nomina di Coppola quale referente per Vico Equense”, in quanto non c’è stata nessuna decisione di chiudere il Circolo “Antonio Esposito”.

L’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) agisce sui territori con l’attività volontaria dei propri soci che si organizzano nelle forme previste dallo Statuto (comitati promotori e circoli territoriali): auspichiamo che queste siano sempre più numerose occupandosi delle numerose e diverse questioni che riguardano la difesa dell’ambiente e della qualità della vita. Questo crediamo sia stato fino ad oggi l’intento di Franco Cuomo con le sue puntuali denunce ed esposti e questo auspichiamo sia l’intento dei ragazzi e di Marcello Coppola che hanno dato vita al Comitato Promotore. Per questo motivo, oltre a ribadire che non c’è nessuna intenzione di chiudere il “Circolo Antonio Esposito” di Vico Equense, per le stesse ragioni VAS non può accettare nella maniera più assoluta la pregiudiziale dell’arch. Franco Cuomo dimostrata nei confronti del “gruppo nutrito di giovani VAS ad Arola”, una delle tredici frazioni di Vico Equense. Con il ragionamento dell’arch. Franco Cuomo VAS non dovrebbe aprirsi a nessun giovane che voglia attivarsi a nome e per conto di VAS.

VAS DA SEMPRE INCLUDE E NON ESCLUDE