Vico Equense. Un’ancora monumento ai marinai. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Vico Equense intende preservare la memoria della sua marineria. A seguito di uno scambio di missive tra il Sindaco Andrea Buonocore e lo Stato Maggiore della Marina, la richiesta di un’ancora dismessa da adibire a uso monumentale è stata accolta. Questa mattina, la catenaria tipo Hall a base quadra del 1940, del peso di 5 tonnellate, ceduta a titolo gratuito dal Comando Stazione Navale La Spezia, è arrivata in Città. Giuseppe Vanacore, Presidente della locale sezione della Lega Navale, è stato delegato dal Comune al ritiro. “Le operazioni – spiega Vanacore – di scarico sono durate tutta la mattinata, per le difficoltà dovute al peso e all’ingombro. Il posizionamento avverrà in un punto panoramico della Città, per onorare la marineria civile e militare, non appena sarà pronto un solido basamento su cui poggiare l’ancora. Un ringraziamento, in fine, va al Primo cittadino, all’Amministrazione comunale e alla Cabina di regia, per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione dimostrata nel sostenere questa iniziativa, con la speranza che non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, si potrà organizzare un evento consono a quello che sarà il monumento “Agli Uomini di Mare””, conclude Giuseppe Vanacore.