Vico Equense, si chiede un ufficio postale ad Arola in locali maggiormente adatti

Vico Equense. Visto che “Poste Italiane” si è aggiudicata il premio “Oscar di Bilancio 2020″ sui social gira l’appello affinché ad Arola si possa attivare subito un ufficio postale con internet veloce ed uno sportello automatico (atm postamat) per i 3.500 abitanti. Di tale servizio postale potrebbero usufruire anche tutte le frazioni vicane limitrofe visto che attualmente la posta è aperta solo di mattina e solo tre giorni a settimana in un posto inadatto! Aequa News ha pubblicato delle foto per mostrare dove si trova attualmente la Posta ad Arola, in un vicolo strettissimo, pericoloso a piedi e per le auto. Senza un ATM, aperto solo la mattina per tre volte alla settimana. Sicuramente si potrebbe trovare un posto più adatto, ristrutturato e con una connessione internet affidabile per l’ufficio.