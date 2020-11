Vico Equense piange il terzo morto con il Covid. E’ il secondo di Ticciano

Vico Equense ( Napoli ) . Il triste messaggio del sindaco Andrea Buonocore ci rende noto una disgrazia legata al Coronavirus Covid-19 . A distanza di solo due giorni #piangiamo un altro concittadino che questo maledetto virus ci porta via, il terzo in tutta Vico ed il secondo dalla Comunità di Ticciano.

Si è spento stanotte all’ospedale di Sorrento, ove era ricoverato da tre giorni.

Ci lascia un #uomobuono, semplice, un gran lavoratore che nel lavoro ha generato una grande famiglia che con amore ha tenuto unita, famiglia che ha sperimentato negli ultimi mesi sofferenza e dolore.

Ci uniamo al #lutto e alla #preghiera per vivere questa domenica nel silenzio e nella speranza di giorni sereni e migliori.

Alla famiglia il mio cordoglio e quello dell’intera Città.

Di Covid si muore.

Proteggiamo i nostri nonni e i nostri anziani.

Proteggiamo la memoria e la storia delle nostre Comunità.