Vico Equense. Ospedale “De Luca e Rossano”: presentato il ricorso al Tar

Presentato il ricorso al Tar per la chiusura parziale del pronto soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. L’Amministrazione comunale si è rivolta a due esperti, gli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, del foro di Roma, per dare seguito alla decisione presa all’unanimità dal Consiglio comunale, che nella seduta dello scorso 27 ottobre ha deciso di ricorrere contro il provvedimento dell’azienda sanitaria. Nel nosocomio vicano restano attivi i servizi di pronto soccorso di ostetricia e le urgenze pediatriche. Una decisione assunta dalla direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud che, a fronte dell’innalzamento dei contagi e dei ricoveri in Campania, ha deciso di spostare temporaneamente medici e operatori sanitari nei Covid center.