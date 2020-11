Vico Equense. Nuovo report del C.O.C.: altri 15 casi negli ultimi tre giorni. Il totale è 154

Nuovo report del C.O.C.: altri 15 casi negli ultimi tre giorni

Vico Equense – Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 17 novembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 15 unità, che porta il totale a 154. Da domenica scorsa la Campania è “zona rossa”, pertanto si stanno chiedendo ancora sacrifici, ma non c’è altra strada se vogliamo limitare il contagio ed evitare una pressione sugli ospedali. Limitiamo le uscite, restiamo a casa per quanto possibile, non dimentichiamo mai la mascherina, igienizziamo le mani e manteniamo la distanza sociale.

I cittadini che hanno fatto tamponi in studi privati possono comunicare l’esito direttamente al Comune, contattando il numero 0818019385, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, oppure tramite mail all’indirizzo sindaco@comunevicoequense.it