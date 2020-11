Vico Equense, lo chef Gennaro Esposito e la sua “Torre del Saracino” si fermano per un po’. “Una chiusura annunciata ma comunque un momento triste per noi ristoratori, duramente messi alla prova già nei mesi scorsi da questo virus che non accenna a fermarsi – ha detto Gennaro Esposito, chef e patron della «Torre del Saracino» di Vico Equense, in Penisola Sorrentina -. La salute viene prima di tutto, auguriamoci dunque che questo provvedimento possa servire. Lo speriamo tutti, anche noi che ne paghiamo le conseguenze e che abbiamo cercato di adeguarci di volta in volta alle normative. Non ci siamo abbattuti, non lo faremo neanche adesso. Anzi, stiamo già pensando a come ribaltare gli schemi, a come creare nuove opportunità. Intanto, studiamo, approfondiamo, sperimentiamo. Con tanto rammarico per chi lavora con noi e per i nostri ospiti che non potremo accogliere per un po’, speriamo di riabbracciarci presto”.