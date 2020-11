Vico Equense. L’appello di Angela Esposito: “Aiutiamo i cani del Faito”. Positanonews ha accolto l’appello di Angela Esposito, pasionaria dei cani, accompagnata da alcuni bellissimi cuccioli. Si tratta di cuccioli in adozione, in cerca di una casa e di persone che li amino ed alle quali donare a loro volta affetto per tutta la loro vita.

“Sono meticci, nati ancora una volta da cani randagi, perché il sindaco di Vico Equense non ce li lascia sterilizzare e rimettere sul territorio – ci ha detto -. Il volontariato è una cosa seria, va ricordato”.

Un animale è un impegno importante, così come i bambini: “Bisogna avere cura, bisogna avere cura e bisogna avere pazienza”, ha concluso.