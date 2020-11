Vico Equense lancia il Black weekend: dal 27 al 29 novembre acquisti a prezzi vantaggiosi in alcuni negozi

I commercianti e artigiani della Penisola sorrentina non vogliono arrendersi alla crisi economica e si danno da fare per tenere in piedi le loro attività. La sopravvivenza di queste piccole realtà locali che danno lavoro e sostegno a centinaia di famiglie è l’obiettivo di due iniziative organizzate a Vico Equense e Sorrento. Nel Comune alle porte della penisola i negozianti aderenti all’associazione Acove hanno deciso, nonostante le limitazioni agli spostamenti imposte dai Dpcm e dall’ordinanza del ministro Speranza, di programmare il black friday per il prossimo weekend con lo slogan #insiemesipuò. «Tra i commercianti è tanta la voglia di ripartire – fanno sapere gli organizzatori – Vogliamo essere ottimisti e propositivi, stare fermi non porterà a nulla». È questa la logica che anima l’iniziativa in programma tra il 27 ed il 29 novembre. Nel corso del black friday sarà possibile fare acquisti a prezzi vantaggiosi presso le attività che aderiscono. Quelle autorizzate a rimanere aperte opereranno direttamente in store, per le altre lo shopping sarà solo online sul sito www.vicoequenseshopping.store.

I negozi che hanno aderito sono:

Vera bimbi – via Nicotera

Diego – via Nicotera

May – via Nicotera

Abracadabra – via Roma

Andrea boutique – via Roma

Barba calzature – via Roma

Cerasè – corso Filangieri

Manie – corso Filangieri

Pacò – corso Filangieri

TresJolie – corso Filangieri

Maelle – piazzetta Croce

Blues – corso Filangieri

Giufra – corso Filangieri

Skipper Sport – corso Filangieri

Naif – via s. Ciro

L’impronta – via s. Ciro

Elledì – via s. Ciro

Metì – via s. Ciro

You YOUNG – via s. Ciro

Nuvola – corso Umberto

Euforie – corso Umberto

Giemme – corso Umberto

Palcoscenico – corso Umberto

Battello – via s.Sofia

Spinnaker – via Sofia

Cool kids – via R. Bosco

Mabi bijoux – on-line nella sezione Made in Vico

Shesat – corso Umberto

A Sorrento l’amministrazione del sindaco Massimo Coppola si organizza per garantire la sopravvivenza dell’intarsio con la consapevolezza che la manualità e la creatività degli artigiani rappresentano un patrimonio da custodire, valorizzare e promuovere. Nasce con queste premesse il sito internet dell’Unione Artigiani Intarsio Sorrentino, www.inlayartsorrento.com, patrocinato e sostenuto dal Comune. Navigando tra le sezioni è possibile visionare filmati storici e foto, tenersi aggiornati sugli eventi, approfondire le varie fasi della lavorazione. Una sezione è dedicata ai laboratori, con l’ubicazione delle botteghe, informazioni e contatti. «Il sito – spiega il consigliere comunale Désirée Ioviero – è solo una delle iniziative che vogliamo realizzare a sostegno delle categorie artigianali».