Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, in una diretta sulla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione: “Noi sindaci della penisola sorrentina ieri ci siamo incontrati con l’Unità di Crisi del Comune di Sorrento e con i medici di Medicina Generale per fare squadra perché in questa guerra che stiamo combattendo è necessario parlare tutti la stessa lingua perché i numeri dei giorni scorsi per la città di Vico Equense e per l’intera penisola destano preoccupazione. Abbiamo chiesto con forza l’unità Usca mobile solo per la penisola sorrentina per fronteggiare le emergenze domiciliari ed abbiamo posto l’accento sul problema degli asintomatici che rappresentano un pericolo perché chi non presenta sintomi è convinto di stare bene e spesso se ne va anche in giro. E’ sugli asintomatici che dobbiamo combattere la nostra vera battaglia fatta di responsabilità. E’ la fase della responsabilità. Il Covid cammina sulle gambe dell’incoscienza e della irresponsabilità di tanti cittadini. Chi è positivo deve restare a casa e se ha bisogno di aiuto non esiti a contattare le linee appositamente dedicate.

Oggi gli attualmente positivi a Vico Equense sono 143, di cui 9 ricoverati. E’ un timido messaggio di speranza. Nell’ultima settimana, a fronte di 52 nuovi positivi, abbiamo avuto 71 guariti. La settimana scorsa abbiamo superato i 4.000 tamponi solo come ASL e siamo il comune della penisola sorrentina che ha fatto più tamponi ed ovviamente questo significa avere più risultati positivi. Significa aver sottoposto a tampone circa 1/5 della intera popolazione vicana.

Se questo timido segnale diventa più incoraggiante siamo pronti a valutare, come città di Vico Equense e come penisola sorrentina, delle ulteriori scelte che vadano in direzione di un’apertura verso i vostri reali bisogni”.