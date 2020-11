Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore interviene con una diretta sulla sua pagina Facebook: “I numeri sono preoccupanti, la città di Vico sta raggiungendo numeri che non abbiamo mai avuto. Siamo attualmente a 108 positivi. Sono numeri che destano preoccupazione e sono la sintesi di un percorso che denota superficialità nei nostri gesti e nelle nostre azioni più banali e quotidiane- Dobbiamo essere convinti e consapevoli che il Covid si combatte con il nostro stile di vita corretto che parte dalle nostre famiglie. Non dobbiamo abbassare la guardia anche quando siamo in famiglia, molte mappature si riconducono ad atteggiamenti familiari superficiali.

Non mi pronuncio sui decreti del Governo e sulle ordinanze di De Luca, non li critico, ma giudico le azioni. Chi fa politica fa azioni, produce fatti e sono quelli che dobbiamo giudicare e sul quale dobbiamo confrontarci. Il Governo in questi mesi ha compiuto tante leggerezze e tante superficialità. Se il Governo lo devo giudicare dal bonus vacanze, dai banchi con le rotelle, sui bonus bici, sono fatti ed azioni che si commentano da sole. Il Governo è stato capace di mettere in campo illusioni per persone. Ha parlato di bonus vacanze quando andava limitato lo spostamento. Ha parlato di banchi con le rotelle quando non abbiamo capito a chi ed a cosa servivano. Abbiamo intasato le Poste con lo Spid perché dovevamo fare il bonus bici. La gente ha bisogno di altro, ha bisogno di riposte concrete in questa battaglia che stiamo combattendo contro un nemico invisibile ed anziché attrezzarci con armi ci stanno dando dei palliativi, ci stanno illudendo”.