Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con una diretta sulla sua pagina Facebook, fa il resoconto dell’andamento Covid in città: “Il numero dei positivi nella nostra città è costantemente in aumento. Con l’ultimo Report aggiornato a mercoledì notiamo un timido rallentamento che ovviamente non deve ancora farci esultare ma ci deve far sperare. Gli attuali positivi sono 163 e nell’ultima settimana, dall’11 al 18 novembre, abbiamo avuto 51 nuovi positivi a fronte di 35 guariti. Sono numeri che non possono farci stare sereni, non possono farci gioire, ma che richiamano fortemente al senso di responsabilità che sto invocando da tempo”.