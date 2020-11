Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con una diretta sulla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione sui contagi in città: “Da giovedì scorso ad oggi sono stati eseguiti per conto dell’Asl 602 tamponi, di cui 66 sono risultati positivi e 27 cittadini già positivi sono guariti. Da ieri purtroppo dobbiamo aggiungere anche un deceduto”. Il primo cittadino aggiunge: “Quando a inizio pandemia comunico la presenza di 1, 2 oppure 3 positivi c’erano decine di commenti con ansie e preoccupazioni. Oggi di fronte ad una città che conta ormai 147 positivi tutto sembra tacere. Questo è preoccupante perché significa che ci stiamo abituando anche a questi numeri. Invece i numeri sono preoccupanti e dobbiamo correggere quegli stili di vita che stanno diventando troppo normali. Mi riferisco in particolare alle famiglia perché la stragrande maggioranza dei contagi in questo momento sono riconducibili ad atteggiamenti familiari”.

E poi il sindaco Buonocore concentra la sua attenzione sulla chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino con tutte le conseguenze ed i disagi che ne derivano.