Vico Equense, giornata mondiale contro la violenza sulle donne

🌐 Oggi si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza importante soprattutto in questo difficile periodo di pandemia che ha acuito il fenomeno della violenza maschile sulle donne.

Ilreport del Ministero dell’Interno sulla Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne, relativo al semestre Gennaio-Giugno 2020, ha evidenziato l’aumento di reati con un incremento dopo la fine del periodo di lokcdown.Il successivo dossier presentato ad agosto 2020 dal Viminale ha ulteriormente messo in risalto come il trend osservato nel periodo post lockdown non sia andato a migliorare con i mesi estivi: dal 9 marzo al 3 giugno sono morte 44 donne in ambito familiare. Una donna ogni due giorni.

La Commissione Pari opportunità ha voluto celebrare la giornata con l’affissione di una targa sulla panchina rossa sita presso la villetta del Palmizio dal titolo “Per la violenza non c’è posto”.