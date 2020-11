Vico Equense. Farmacie senza bombole, l’appello a Positanonews “La genste sta morendo per mancanza di ossigeno ” . FATE PRESTO RESTITUITELE!

Vico Equense. Farmacie senza bombole, l’appello a Positanonews “La genste sta morendo per mancanza di ossigeno ” . RESTITUITELE. Ancora un appello drammatico per la mancanza di bombole di ossigeno , il problema è nazionale e anche della Regione Campania, a Napoli addirittura è stato denunciato un mercato nero delle bombole. In Costa d’ Amalfi abbiamo pubblicato l’appello di Antonio Vitiello da Montepertuso di Positano stasera sul tardi un infermiere disperato, figura qualificata, è allarmato “La situazione è tragica, la gente sta morendo per mancanza di ossigeno e l’ossigeno non si può dare per la mancanza di bombole”. E’ ora che intervenga qualcuno la polizia da Sorrento, il sindaco , la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e , sopratutto, il buon senso e l’umanità. FATE PRESTO RESTITUITELE!

Davvero non riusciamo a capire perchè c’è chi mantiene le bombole a casa, forse per comodità, per paura di prendersi il Coronavirus Covid-19 e tenersele per se, forse perchè a qualcuno fa comodo, forse per pigrizia, forse perchè non sono state date le cauzioni che spingerebbe a tornare le bombole, ma ha davvero dell’incredibile questa situazione assurdo, non si possono far morire così le persone e se continua così succederà davvero.