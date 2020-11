Vico Equense, è guarito e torna a casa un neonato di poche settimane che era risultato positivo al Covid

Si registra in penisola sorrentina uno dei casi di Coronavirus che coinvolge un neonato di poche settimane. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato in ospedale per il Covid quando aveva appena 9 giorni, è guarito ed è tornato a Vico Equense tra le braccia della mamma e del papà. A renderlo noto con un post sulla sua pagina Facebook è il dott. Natale Maresca, noto pediatra della penisola sorrentina: “In mezzo a tante brutte notizie (una che riguarda un caro amico) ne voglio condividere con voi una bellissima. Oggi è tornato a casa dopo una settimana di Ospedale un mio piccolo pazientino affetto da Covid e sintomatico. Aveva 9 giorni di vita quando l’ho inviato in Ospedale, forse uno dei bambini più piccoli coinvolti da questa epidemia. Uno dei primi incontri della sua vita è stato con il SARS CoV2. Ringraziando Iddio, al momento è andato tutto bene ed oggi è tornato dai suoi genitori”.