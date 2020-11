Vico Equense. Da domani il calendario dell’Avvento dell’artista Ruben Staiano

Da domani, 1 dicembre, parte il progetto di videoarte dell’artista Ruben Staiano (foto), che riproduce un calendario dell’avvento. Si tratta di 24 video della durata di circa 35 secondi corredati di traccia audio che saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Ente e dell’artista, dal 1 al 24 dicembre, alle ore 12, oltre ad un video di circa 60 secondi, che invece sarà on line nella giornata del 25 dicembre. Attraverso suoni e voci, l’artista ha raccolto i sentimenti e le esperienze di cittadini di Vico Equense. Il calendario dell’Avvento nasce nel Nord Europa grazie all’intuizione di un editore di Maulbronn, Gerhard Lang. “Stampando il primo calendario dell’Avvento, – spiega Ruben Staiano – il tedesco diffuse in tutto il mondo cristiano quello che era una pratica radicata tra le donne del posto: queste regalavano ai bambini un dolcetto per ogni giorno di dicembre, al fine di rendere loro più piacevole l’attesa della nascita di Gesù. Nel mio caso non vi sono dolcetti, ma video. E non è rivolto solo a bambini, ma soprattutto a un pubblico adulto.”