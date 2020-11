Vico Equense, corrente elettrica ballerina in diverse zone con rischio di danni agli elettrodomestici

Vico Equense. Alcuni nostri lettori ci segnalano che in località Cirignano e Sant’Andrea da alcuni giorni si riscontra un problema con l’energia elettrica che spesso si interrompe improvvisamente per brevi intervalli di tempo rischiando di provocare seri danni agli elettrodomestici. Nella serata di ieri lo stesso problema si è verificato anche in Via Raffaele Bosco a Moiano. Questa sera, invece, la corrente elettrica è salata anche a Via San Francesco. Un disagio che mette in difficoltà i cittadini che, oltre a rimanere al buio, rischiano di subire danni ai propri apparecchi elettronici.