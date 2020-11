Vico Equense. Convocato il Consiglio comunale: si discuterà dell’approvazione del bilancio consolidato 2019

Il Presidente del Consiglio comunale di Vico Equense, Massimo Trignano, ha convocato per giovedì prossimo, 3 dicembre 2020, una seduta di Assise presso la sala consiliare. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 16.00. Otto i punti in discussione. Si partirà ovviamente con l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Poi si passerà alle comunicazioni. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, un adempimento a cui sono chiamati gli enti pubblici con partecipazioni in società miste. L’assemblea sarà poi chiamata a votare sulla legittimità di una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2020. La seduta si svolgerà presso la nuova casa comunale di via Luigi De Feo e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, è fatto obbligo per i partecipanti di munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale.