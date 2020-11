Vico Equense, Commercio. Riaperte le iscrizioni al corso gratuito di comunicazione e commercio online per gli esercenti del territorio

Ieri si è tenuta la prima lezione del corso gratuito di comunicazione e commercio online, rivolto agli esercenti del territorio. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Vico Equense, ha suscitato notevole interesse tra gli addetti al settore, pertanto l’Amministrazione comunale per dare la possibilità a tutti coloro che non hanno presentato la domanda nei tempi stabiliti, ha deciso di riaprire i termini per partecipare al corso. Le domande vanno presentate entro giovedì prossimo, 19 novembre 2020. Per questo motivo, e anche per dare la possibilità ai nuovi iscritti di partecipare, la prima lezione sarà ripetuta domenica 22 novembre. L’obiettivo è di far acquisire ai partecipanti le conoscenze per aumentare le vendite e la visibilità della propria azienda via internet. Dunque un corretto utilizzo dei social e un efficace piano di e-commerce possono contribuire alla crescita aziendale e coadiuvare il commercio tradizionale. Il corso sarà strutturato in più fasi: un’introduzione sui temi e le potenzialità dei canali social, con confronti telematici sulle azioni intraprese per implementare le strategie social per il proprio business.