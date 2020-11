Vico Equense, auguri a Chiara Imperato per il suo Diploma Accademico in Canto lirico

Vico Equense. Congratulazioni a Chiara Imperato per il suo Diploma Accademico in Canto lirico. Uno splendido traguardo! Auguri da Positanonews.

Tante sono le persone che mi hanno accompagnato fin qui.

Ringrazio la mia Maestra Emma Innacoli, che con fare materno mi ha guidato in questi tre anni, ancor più in quest’ultimo, difficile anno.

Ringrazio la Maestra Maria Luisa Bigai, che instancabilmente si dedica alla formazione di noi piccoli attori, mostrandoci la bellezza, la magia e la potenza del teatro.

Ringrazio il Maestro Maurizio Iaccarino, sempre prezioso nei suoi consigli e nel suo supporto musicale e personale.

Ringrazio mia mamma Giovanna Merlino, faro luminoso della mia vita, che mi ha sempre spronato e supportato, e che mi conosce più di me stessa.

Ringrazio mio padre, sempre presente sebbene non fisicamente, lui mi ha insegnato che la passione per il proprio lavoro è fondamentale per viverlo al meglio e per poter essere d’esempio per gli altri.

Ringrazio mia sorella Eliana Imperato per le interminabili sessioni di studio cantato, che sopporta pazientemente lasciandomi libero il soggiorno.

Ringrazio don Angelo Castellano, compositore di note che mi riscaldano il cuore.

Ringrazio Marianna Russo e la Cappella Musicale Laus Deo e la Compagnia Teatrale “Il Segno”, miei primi cantieri di sperimentazione nel teatro musicale.

Ringrazio i miei compagni di corso, tutti, dal più grande al più piccolo, con cui ho condiviso fatiche e traguardi, ognuno di loro mi ha donato qualcosa, arricchendomi, demolendo le mie rigidità ed offrendomi nuove prospettive.

Ringrazio Antonio Berardo per essere sempre disponibile ad ascoltare le richieste di noi studenti e a supportarci.

Grazie!