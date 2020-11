Viabilità in Campania, ANAS: lavori ultimati sulla SS700 della Reggia di Caserta

Ultimati da Anas, nel pieno rispetto dei tempi previsti, i lavori di implementazione e potenziamento dell’impianto antincendio all’interno della galleria ‘Parco della Reggia’, situata lungo la statale 700 “della Reggia di Caserta”.

Nel dettaglio, l’intervento – eseguito in esclusivo orario notturno, per un investimento complessivo di oltre 400 mila euro – aveva preso il via il 31 agosto scorso.

Le interdizioni notturne al transito del tunnel (tra il km 8,700 ed il km 10,505) proseguiranno fino al prossimo 23 dicembre tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, ad esclusione delle notti dei giorni festivi e prefestivi, per l’avanzamento dei lavori di manutenzione programmata per l’adeguamento del sistema di telecontrollo e gestione della galleria.

Restano confermati i percorsi alternativi già individuati, ovvero:

Viabilità alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate:

Direzione Maddaloni : via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale);

Direzione Santa Maria Capua Vetere : via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove;

Viabilità alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate:

Direzione Maddaloni : uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada

A1 – Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700 – svincolo Maddaloni;

Direzione Santa Maria Capua Vetere : SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.

Nel dettaglio, l’intervento – del valore complessivo dì circa 2,5 milioni di euro – riguarda il rifacimento degli impianti di ventilazione, dei pannelli a messaggio variabile, dell’illuminazione delle vie di esodo e della segnaletica luminosa, oltre che delle cabine elettriche di trasformazione.

Verranno realizzati, inoltre, nuovi sistemi impiantistici tra i quali impianti tvcc, di supervisione della galleria con controllo da remoto ed antitrusione.

