Valentina Nasso a Positanonews TV #laculturanonsiferma con 3D Magazine . Il futuro è donna, anzi il presente. Questa sera su Positanonews TV , nonostante i problemi tecnici , per le contemporanee dirette sulla zona Rossa in Campania, con la redazione della Costiera amalfitana impegnata a Minori ed Amalfi, e quella della Penisola sorrentina a Sorrenta, ed il collegamento in crossposting con Varesenews per Glocal , l’evento ANSO, è stato interessante confrontarsi con una bravissima collega , intervistata da Monia Alloggio, nello spazio #madicosaparliamo creato da Gigione Maresca . La Nasso è proprio il modello da seguire in questo momento difficile di pandemia da Coronavirus Covid-19, anche lei ha preso questo maledetto virus e ne è uscita con grande coraggio e forza, esempio di vera e propria resilienza.

«#laculturanonsiferma» è l’hashtag scelto da 3D Magazine. Lasciati contagiare dal desiderio di scoprire, di imparare. La curiosità e la conoscenza non conoscono né ostacoli né distanza. Issue 21 arriva a domicilio, per coloro che ne faranno richiesta sul sito del giornale (www.magazine3d.it), omaggiato da E.Marinella, Di Gennaro Spa, R.As.Rischi Assicurativi S.r.l. Il messaggio del nuovo numero di 3D Magazine #Etico, disponibile sul sito della rivista dal 3 novembre, è contro ogni forma di razzismo e in favore della bellezza in tutte le sue sfumature.

Il leitmotiv di Issue 21 è ETICO. Lo scopo è raccontare il genere umano, attraverso gli occhi del fotografo Oliviero Toscani, che in giro per il mondo ha immortalato i volti dell’umanità, i collage di Uğur Gallenkuş, che mostrano le disuguaglianze nel nostro pianeta e le atrocità di cui l’essere umano può essere capace. L’obiettivo è descrivere i nuovi modelli di bellezza contemporanei che hanno stravolto e rivoluzionato la passerella celebrando il body positivity, il movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme. È un punto di arrivo che vede il corpo non più legato a schemi, a regole di perfezione assoluta e che scopre, affronta ed esalta, un nuovo concetto di bellezza.

«Per il numero 21 di #3D Magazine abbiamo intervistato Zoe Proctor e Laura Johnsons le fondatrici di Zebedee Management, l’agenzia che rappresenta modelli con disabilità come Ellie Goldstein il volto della campagna beauty di Gucci, per riflettere sul tema della Body Positivity e sulle implicazioni del concetto canonico di bellezza, su come sia cambiato e il nuovo rapporto con il nostro corpo», dichiara il direttore di 3D Magazine Valentina Nasso.

«Abbiamo voluto raccontare l’attenzione per l’ambiente, la sostenibilità, l’inclusione nella moda, l’economia circolare, attraverso la storia di brand che credono in un futuro green come Vivienne Westwood, Lush, Desserto, BAV TAiLOR. Come E. Marinella, da oltre cento anni il re dell’alta sartoria napoletana, con la sua limited edition ecosostenibile di cravatte “Centocique”. L’impegno di Di Gennaro Spa per il recupero e la riqualificazione dei materiali di scarto e della loro seconda vita».

Il concetto di inclusione si declina nel racconto di integrazione dei ragazzi dell’associazione sportiva Tam Tam Basketball di Castel Volturno, figli di immigrati nigeriani, ghanesi e beninesi, ai quali è stato a lungo precluso disputare il campionato federale; l’intervista ad Annalaura di Luggo e la sua fotografia dell’iride che cattura l’anima; il processo etico di estrazione dei diamanti; l’architettura sostenibile che progetta e costruisce soluzioni abitative per limitare l’impatto ambientale; il futuro della sostenibilità attraverso l’arte con l’architetto e performer argentino Tomás Saraceno.

Nel nuovo numero di 3D Magazine la storia di solidarietà che ha come protagonista lo chef stellato Vikas Khanna, che durante la pandemia di Covid-19 ha creato una rete di supporto per i bisognosi in India e i sapori della cucina stellata vista Colosseo dello chef Giuseppe Di Iorio. La cultura si veste di poesia e di arte nell’editoriale fotografico del fashion editor Raimondo Rossi: tre ragazzi, tre anime, tre passioni che rappresentano il bisogno di rispetto delle diverse personalità da parte della società, delle famiglie e dei media. Completano il numero le interviste hashtaggate, format di 3D Magazine, del musicista Phil Palmer e l’attore Patrizio Rispo, le prossime tendenze moda autunno inverno 2020- 2021, le nuove mete del turismo etico per viaggiare in modo responsabile, l’intervista alla poliedrica artista Numa Palmer.

Sfogliando le pagine della rivista basterà inquadrare il qr- code per ascoltare il nuovo singolo “La mia valigia” di Emilio Carrino, il giovane cantautore scelto tra tanti artisti emergenti nell’ambito del progetto talent scouting di 3D Magazine, la cui musica è la colonna sonora del numero 21, #Etico.