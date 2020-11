Vaccino Covid in Italia, si comincia con mille destinazioni

Vaccino per il coronavirus Covid-19, si comincia ad organizzarsi. Mille destinazioni, in tutta Italia, dove il vaccino arriverà direttamente dalla Pfeizer. L’esercito a collaborare nella distribuzione. La nostra intelligence per prevenire azioni criminali organizzate. Non meno di cinquecento celle freezer in grado di sostenere temperature da tra i -70 e i -80 gradi. La preoccupazione delle aziende italiane della logistica, che temono già di essere in ritardo. Il piano del ministero della Salute per individuare è pronto, ma ci vorranno settimane, sicuramente se ne parla a inizio 2021.