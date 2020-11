Una bella iniziativa a Castellammare di Stabia, arriva il “Farmaco Sospeso”. Ecco le farmacie aderenti

Castellammare di Stabia. Bella l’iniziativa alla quale hanno aderito molte farmacie cittadine, un aiuto in questo momento di particolare difficoltà per tante famiglie a causa dell’emergenza Covid. A renderla nota il sindaco Gaetano Cimmino con un post sulla sua pagina Facebook: “Acquistando in farmacia un buono spesa del valore di 2 e 5 euro puoi aiutare una famiglia in difficoltà a causa del Covid, che riceverà gratuitamente un farmaco da banco. Questo è l’intento del Farmaco Sospeso, che è stato attivato in 12 farmacie di Castellammare di Stabia per dare un aiuto concreto a chi oggi si trova in difficoltà economiche a causa della seconda ondata della pandemia.

Un’iniziativa messa in campo dai servizi sociali, su indirizzo dell’assessorato alle politiche sociali e della III commissione, a testimoniare la sensibilità dell’amministrazione nei confronti delle famiglie più fragili.

Ecco l’elenco completo delle farmacie aderenti:

Farmacia Gava (via Giuseppe Cosenza 93)

Farmacia San Carlo (via Giuseppe Cosenza 194)

Farmacia Cuomo (via Napoli 158)

Farmacia Lauro (viale delle Terme 31)

Igea Pisacane (strada del Gesù 16)

Farmacia Plinio (via Plinio il Vecchio 62)

Farmacia Guacci (via Nocera 78)

Farmacia Filoni (via Napoli 328)

Farmacia Scepi (via Tavernola 132)

Farmacia Crescibene-Lombardi (piazza Cristoforo Colombo 11)

Farmacia Lombardi (via Ponte Persica 18/F)

Farmacia San Ciro (via Benedetto Brin 12)”.