Un invito alle mamme a mandare i propri figli a scuola. Enormi i danni che i ragazzi stanno subendo

Il direttore di Positanonews Michele Cinque interviene in prima persona sulla problematiche della didattica distanza e si rivolge alle mamme che, spaventate dal rischio di contagi, sono contrarie a mandare a scuola i propri figli: “Fate un grosso errore. I danni che stanno avendo i nostri figli sono incalcolabili ed impercettibili. Non ci rendiamo conto degli handicap enormi che stiamo avendo rispetto a tutto il resto d’Italia ed Europa. La Campania è la regione che ha fatto meno ore di scuola in presenza di tutta Italia e di tutta Europa. E non ci sono solo le problematiche della didattica a distanza ma anche l’accentuarsi delle differenze sociali perché le persone più agiate economicamente hanno la possibilità di avere a disposizione più computer ed una rete migliore rispetto a coloro che si trovano ad avere una situazione economica più precaria o debole.

Ma non parliamo solo di un disagio sociale, emotivo ed affettivo ma anche di danni psicofisici. Stanno aumentando le problematiche alla colonna vertebrale, stanno aumentando le problematiche di mobilità e di atteggiamento corretto, di attenzione e di capacità cognitiva. Inoltre, come confermato dagli ottici e dagli oculisti, stanno aumentando i problemi della vista. Infatti, l’uso protratto del videoterminale potrebbe, nel tempo, provocare affaticamento visivo (come bruciori, lacrimazione e fotofobia), disturbi muscolo-scheletrici (ad esempio cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie e contratture cervicali) oltre a stanchezza di tipo fisico e psicologico.

Quindi, se le scuole garantiscono la sicurezza (come di fatto avviene) e se i trasporti sono sicuri (e questo è forse l’unico punto dolente per cui potrebbe esserci qualche problematica) i rischi del Covid sono da considerare contenuti, visto che lo 0,33% della popolazione scolastica ha contratto il Covid rispetto a percentuali che vanno dal 2 al 3% del resto della popolazione.

Mi sento, quindi, di invitare le mamme che hanno paura dei contagi a valutare tutto quello che stanno subendo i propri figli e riflettere sulle proprie decisioni”.