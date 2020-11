Un grande dolore per Sorrento e Positanonews: ci lascia Tonino Pollio. Non riusciamo ancora a crederci. Questo maledetto 2020. Un dolore immenso per la scomparsa di Tonino Pollio.

Ricordo che ci siamo incontrati poche settimane fa. Insieme a Gigione Maresca parlavamo di fare una televisione con Positanonews e lui voleva starci vicino, come ha sempre fatto.

Un uomo straordinario, mentre scriviamo queste parole non riusciamo ad esprimere appieno il nostro dolore per questa persona straordinaria. Tonino Pollio non era solo il fondatore della catena di supermercati che porta il suo nome, il prestigio di aver creato un’attività riconosciuta tra le migliori di tutta la Campania e del Sud Italia. Si tratta di un uomo da un cuore immenso, che ha sempre dato qualcosa agli altri, un cuore generoso, il pensiero sempre rivolto alle suore, ai bambini, alle attività che faceva per Sorrento.

Una persona sempre sorridente, con quel suo sigaro inconfondibile. Ricordo ancora le ultime parole: “Michele che ne pensi, quando usciremo da questa situazione? Io non vedo l’ora di uscirne”. La sua preoccupazione che Sorrento ne uscisse alla grande.