Un gesto di generosità all’istituto comprensivo di Vico Equense

L’istituto comprensivo Costiero di Vico Equense diretto dalla Dott.ssa Debora Adrianopoli ha ricevuto grazie alla generosità di una nota Associazione locale ”Leonardo” che nell’ambito del progetto ADOTTA UNO STUDENTE ha donato alla scuola 1.890.00 euro di tablet e schede sim. Questo gesto risulta particolarmente importante e significativo poiché evidenzia una sensibilità, non sempre comune, nei confronti dell’istruzione dei giovani, i quali sono il nostro futuro. I ringraziamenti del dirigente: “La pandemia ha messo in crisi il modello sociale del nostro paese, le distanze economiche si sono acuite e nuove fasce di povertà bussano alle porte della nostra comunità. La presa di coscienza che la vita possa lasciarci, mette a nudo l ‘anima delle persone e le costringe a dimostrarsi per quelle che sono più di quanto sappia fare la quotidianità che spesso è rappresentata da compromessi, scorciatoie, falsità, ritirate strategiche. In questi momenti difficili, ognuno di noi fa i conti con il proprio sistema di vita, le proprie emozioni, la propria dimensione sociale ed ognuno è chiamato ad atti di responsabilità per sè e per gli altri. Ci chiediamo se al termine della notte saremo diventati migliori o peggiori. Oggi possiamo dire che , la solidarietà tanta evocata in questi mesi, spesso a parole, ritroverà nella pratica quotidiana davvero un senso: dieci studenti in condizioni economiche disagiate riceveranno in comodato d’uso gratuito un tablet, completo di scheda SIM di 100 GB per sei mesi, per continuare le attività didattiche in modalità a distanza. E’ un messaggio che va oltre il significato del gesto materiale, è la dimostrazione reale di una visione di società non opportunistica, non utilitaristica, non violenta. Ma non è solo un messaggio di speranza, rappresenta un atto di fiducia concreto nella scuola e nelle nuove generazioni. Grazie a nome di tutta la comunità scolastica”.