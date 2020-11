Un Cagliari arrendevole viene sconfitto da Ronaldo.

La Juve vince Facile nel derby del regno sabaudo contro un Cagliari che nel primo tempo è apparso arrendevole. Già dai primi minuti la squadra di Di Francesco cerca di difendere il risultato. Alla Juve vien annullato un goal di Bernardeschi in fuorigioco . Al 27’ c’è un tiro di Kulusezescki fuori di poco. Ancora Bernardeschi ma Cragno para a terra. Al 38’ c’è il goal della Juve con un tiro a giro di Ronaldo. Ancora Ronaldo segna indisturbato davanti al portiere cagliaritano. Nel secondo tempo la storia della partita non cambia. Demiral con un colpo di testa colpisce e colpisce la traversa. Bernardeschi manda alto un rigore in movimento. Del Cagliari nessuna traccia fino alla fine della partita. La Juve vince e si dimostra sempre più Ronaldo-dipendente anche se l’inserimento di Arthir a centrocampo ha dato equilibrio alla squadra.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

MARCATORI: 38’ Ronado, 42’ Ronaldo

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Cuadrado 6.5, Demiral 7, De Ligt 7, Danilo 6.5 (85’ Alex Sandro s.v.); Bernardeschi 7, Arthur 7 (85’ Bentancur s.v.), Rabiot 6.5 (68’ Dybala 6), Kulusevski 6.5 (85’ Chiesa s.v.); Morata 6.5 (68’ McKennie 6), Cristiano Ronaldo 7.5. Allenatore: Pirlo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 6; Pisacane 4.5, Klavan 5.5 (70’ Carboni 5.5), Walukiewicz 5.5, Tripaldelli 4.5 (46’ Sottil 6); Marin 5 (71’ Caligara 5.5), Rog 6; Zappa 5, Joao Pedro 5.5, Ounas 5 (79’ Oliva s.v.); Simeone 5.5 (80’ Pavoletti s.v.). Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Rabiot, Danilo, Arthur (J), Tripaldelli, Sottil (C)

Espulsi: –