Un arcobaleno su Positano, segno di solidarietà. Un abbraccio ad Alvaro e a tutti i figli, noi ci saremo sempre. Alvaro mi ha chiamato e stranamente ho risposto, dico stranamente perchè non riesco a trovare tempo per telefonare con gli impegni del giornale, e me ne scuso con tanti. Non era un numero registrato. Eppure qualcosa mi diceva di rispondere e tutti noi di Positanonews, tutta la redazione, ha fatto partire il tam tam, e tutti i positanesi si sono attivati Oggi sono felice perchè Positanonews ha contribuito a dare un sollievo a una famiglia, a fare del bene, a essere utile alla collettività, di servizio al popolo, come dovrebbe essere sempre il giornalismo.

Ti vogliamo bene Alvaro

Michele Cinque

Foto Giuseppe Di Martino