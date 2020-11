Tutti in piazza Dante vestiti da Halloween

Dai bambini ai centri sociali, hanno consegnato le chiavi delle loro strutture perché non riescono ad andare avanti e temono che un nuovo lockdown possa causare il fallimento. I titolari e i gestori delle attività ricettive extraalberghiero hanno protestato davanti alla sede della Regione.

Di nuovo in strada per chiedere di poter tornare a scuola, mamme e bambini (questi ultimi con maschere e travestimenti). All’indomani delle dichiarazioni di De Luca, sulla bambina cresciuta a latte e plutonio, perché chiede di poter tornare a scuola e studiare, genitori e bambini si sono ritrovati a Santa Lucia. I cori: «Noi non siamo zucche». In serata è stata invece la volta dei centri sociali, che si sono radunati in piazza Dante, molti ragazzi vestiti in occasione di Halloween, e si sono spostati alla Rotonda Diaz. «Noi la crisi non la paghiamo», la scritta su un grande striscione. «Tu ci chiudi, tu ci paghi» hanno gridato i manifestanti. Sono stati accesi fumogeni.