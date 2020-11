Tutti i …regali fatti dalla Nations League al Napoli ed alla Serie A

Il Napoli deve subire le conseguenze riguardanti infortuni e contrazione del virus Covid-19 dei calciatori convocati nelle varie Nazionali di competenza.

Non a caso, ma verosimilmente, De Laurentiis aveva ragione nel criticare alcune competizioni riguardanti le rappresentative Nazionali e, dopo la sconfitta subita dalla squadra azzurra contro il Milan, ha esclamato: ‘’Maledette Nazionali, a causa delle convocazioni, Osimhen non ha potuto giocare contro il Milan. Questa assenza è paragonabile ad un eventuale forzato stop di Ibrahimovic nel Milan, Lukaku nell’Inter e Ronaldo nella Juventus, senza di loro non è mai la stessa cosa. Oltre al centravanti nigeriano, anche Ospina (problema muscolare alla coscia) Hysaj e Rrahmani (entrambi colpiti dal Covid) hanno dovuto alzare bandiera bianca per i contrattempi fisici che hanno subito giocando con le rispettive selezioni. Ma le Nazionali hanno anche riconsegnato a Gattuso calciatori scarichi fisicamente e forse mentalmente”, riporta Tuttosport

Continua, anche, la polemica tra diversi club di Serie A e le Federazioni Nazionali. Vi sono duri attacchi da parte di presidenti e dirigenti di alcune società della massima competizione nazionale. In questa ultima forzata sosta, per consentire lo svolgimento di amichevoli, Nations League, qualificazioni mondiali o per la Coppa d’Africa: sono stati tanti i calciatori che hanno subito infortuni vari.

Anche l’Inter, che dopo aver riscontrato la positività di Marcelo Brozovic con la Croazia -dopo il caso Vida-, ha dovuto ricevere la notizia dell’infortunio di Hakimi

Roberto Pereyra dell’Udinese non ha potuto prendere parte alla sfida dell’Argentina per un problema muscolare.

Ospina, portiere del Napoli, nella Colombia ha riscontrato alcuni problemi fisici.

Bonucci, dopo la gara contro la Lazio, sta continuando ad alternare con l’Italia un lavoro misto tra campo e palestra.

La Juventus ha dovuto fare i conti anche con il forfait di Rabiot con la Francia, avendo il calciatore riportato un problema muscolare.

L’Inter, dopo la positività riscontrata da Brozovic in ritiro con la Croazia, nel ritiro del Cile, si è infatti nuovamente infortunato. Sanchez dovrebbe aver riportato l’ennesimo infortunio muscolare. Il club nerazzurro ha dovuto ha dovuto riscontrare anche l’infortunio di Hakimi.

Le tante polemiche che investono le partite delle Nazionali portano ad una riflessione: perché non concentrare gli impegni riguardanti la Nations League al termine delle stagioni agonistiche? Perché, con i molti infortuni e problemi vari dovuti al trasferimento dei calciatori anche da un Paese all’altro, si devono –involontariamente- falsare, in qualche modo, le massime competizioni nazionali? Perché non studiare una nuova formula –al posto della Nations League o di varie amichevoli- tendente ad evitare le continue forzate interruzioni dei sopra indicati tornei?

Tanti i perché, ma una sola certezza: gli interessi che ruotano attorno al mondo del pallone.