Turismo. Che Natale sarà: forum Eureca con i sindaci di Sorrento e Cortina, i parlamentari Brunetta e Romano e l’arcivescovo Paglia

Sarà certamente un Natale difficile, molto diverso dal solito. Ma forse, proprio per questo, le regole che dovremo rispettare, e le rinunce che dovremo accettare, costringeranno tutti a riflettere a fondo sul significato e sull’importanza di questa festa.

E’ da questa considerazione che nasce il forum dal titolo “Che Natale sarà: per i cattolici, le famiglie, il turismo e l’economia”, promosso da Eureca – Idee per l’Italia e l’Europa, in programma online domani 1 dicembre alle ore 17 sulla pagina Facebook del Comune di Sorrento, su radioradicale.it e su assoeureca.eu.

L’evento si avvale del contributo di numerosi ospiti, diversi per estrazione culturale e competenze istituzionali e professionali. L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, oltre a ricordare il significato di questa ricorrenza religiosa, farà il punto sui provvedimenti anti Covid assunti anche per le funzioni religiose, ed esprimerà la sua opinione sulla proposta, finalizzata a scongiurare assembramenti e avanzata in alcuni ambienti politici, di anticipare di qualche ora la nascita di Gesù.

I sindaci di Sorrento, Massimo Coppola, e di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina, spiegheranno invece come queste due importanti località turistiche si preparano ad affrontare un periodo di festa che vede albergatori, ristoratori, commercianti, operatori, a fare i conti con la crisi, vuoi per la chiusura totale di alcune di queste attività, vuoi per la forte limitazione di altre. Provvedimenti sui quali discuteranno e si confronteranno, moderati da Angelo Polimeno Bottai, presidente di Eureca e vice direttore del Tg1, i parlamentari Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia ed Andrea Romano, esponente del Partito Democratico e componente della Commissione Vigilanza della Rai.