Tu Si Que Vales 2020 Andrea Paris è il vincitore, il mago-comico conquista il pubblico e Jerry Scotti torna dopo il Covid

Tu Si Que Vales 2020 Andrea Paris è il vincitore, il mago-comico conquista il pubblico (video)

Tu Si Que Vales 2020 è stato vinto da Andrea Paris il mago – comico che già aveva partecipato a Italia’s Got Talent arrivando secondo nel 2019 dietro Antonio Sorgentone.

Nella finale del programma che vede Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti (tornato dopo la positività al Covid) e Teo Mammucari come giurati e Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare, i finalisti erano stati divisi in 4 gruppi, il vincitore di ciascun gruppo sono stati il ginnasta Kyle Cragle, i ballerini Dakota e Nadia (47%), Andrea Paris (60%)e il ballerino di flamenco El Yiyo (39%). C’è stata a quel punto una nuova votazione del televoto visto che la finale era in diretta e ha vinto Andrea Paris Tu Si que Vales 2020 e i 100 mila euro in gettoni d’oro. Andrea Muzzi ha vinto il Premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro) mentre Antonio Sorice vince la scuderia Scotti e conquista un buono viaggio.

Ecco il momento della proclamazione

I Finalisti di Tu Si Que Vales 2020

Chi sono i finalisti di Tu Si Que Vales? Ecco l’elenco:

Scuderia Scotti

Nicola Da Bari

Antonio Sorice

Giovanni Bruno

Come guardare in streaming

Per recuperare la puntata di ieri di Tu Si Que Vales basta visitare il sito Mediaset Play o Witty Tv da browser o da applicazione (scaricabile da App Store o Google Play) e cercare la pagina dedicata al programma, li sarà disponibile la puntata intera, o i video migliori della serata.

Tu si que Vales, i giudici.

A valutare le esibizioni degli artisti torna il quartetto più amato della tv composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, sempre pronti a giudicare con serietà e professionalità ma anche a farsi coinvolgere e a lasciarsi appassionare da gag irresistibili o da performance inusuali. Giudice popolare e ormai stella del programma è Sabrina Ferilli.

Muniti di bacchetta magica i quattro giudici decidono oltre alla sorte la durata delle performance. Per la quarta edizione consecutiva al timone dello show il trio formato dalla bellissima argentina Belen Rodriguez (alla guida del programma fin dalla prima edizione del 2014) e dai due grandi campioni dello sport: il campione della Nazionale italiana di Rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara.