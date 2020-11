Trump: “Siamo messi bene in tutto il Paese”

Inizia la notte elettorale che deciderà chi sarà il presidente degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni. I seggi chiuderanno a orari diversi, partendo dalla costa Est fino alla costa Ovest. Si va verso un’affluenza da record con oltre 101 milioni di elettori che hanno già votato di persona o per posta. Trump attende l’esito delle elezioni alla Casa Bianca e twitta: “Siamo messi bene in tutto il Paese”. Biden, dopo una visita alla sua città natale di Scranton in Pennsylvania, aspetta i risultati a Wilmington