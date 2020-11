Truffe ad anziani, il divieto a Tramonti e Cetara non basta. Il commento dei lettori, i complimenti agli uomini dell’Arma

Divieto di ritorno nei Comuni di Tramonti e Cetara, per 3 anni, per un 20enne pregiudicato napoletano, già destinatario di divieto di ritorno in altri comuni della Provincia, per il reato di truffa aggravata in concorso, ad anziani ultrasettantenni, commessa nei comuni della Costiera amalfitana, con la scusa di dover consegnare merce ordinata da parenti, il giovane si faceva consegnare dai vecchietti soldi. E’ solo una delle tante truffe agli anziani , questa riportata in anteprima da Positanonews

Il provvedimento del GIP di Salerno è stato messo in esecuzione il 4 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Umberto D’Angelantonio, il ventenne della provincia di Napoli messe a segno le truffe a giugno e fu scoperto grazie al Nucleo Operatio e la Stazione dei carabinieri di Maiori, furono fregate circa cinque mila euro ai danni di due anziani .

Il commento dei lettori è che essendo la Costiera amalfitana un’area continua preferivano un divieto a tutto il territorio, ma sono anche generalizzati i complimenti agli uomini dell’Arma che fanno veramente molta attenzione al fenomeno da Positano e Praiano fino a Ravello oltre che Maiori e Tramonti e Cetara.

