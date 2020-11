Truffe ad anziani, divieto di ritorno a Tramonti e Cetara per un pregiudicato napoletano

Divieto di ritorno nei Comuni di Tramonti e Cetara, per 3 anni, per un 20enne pregiudicato napoletano, già destinatario di divieto di ritorno in altri comuni della Provincia, per il reato di truffa aggravata in concorso, ad anziani ultrasettantenni, commessa nei comuni della Costiera.

Con il pretesto di dover recapitare merce ordinata da parenti, il giovane si faceva consegnare dagli ignari anziani considerevoli somme di denaro contante come corrispettivo dell’acquisto.

