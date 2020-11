Truffa a Cetara, si spacciano per operatori della Protezione Civile: “Ci chiedevano di uscire di casa per poi intrufolarsi”

Costiera amalfitana. Come già detto da Positanonews, un tentativo di truffa è stato perpetrato nei giorni scorsi a Cetara. Come riporta La Città di Salerno, diversi cittadini del borgo costiero hanno segnalato di aver ricevuto una telefonata, da un numero “sconosciuto” ai dispositivi, con in linea la voce metallica d’una persona che invitava i cittadini a lasciare temporaneamente la propria abitazione per recarsi alla sede comunale di Protezione Civile.

La stragrande maggioranza degli abitanti di Cetara, una volta chiusa la telefonata, hanno contattato i volontari della Protezione Civile, scoprendo che si trattava di un tentativo di truffa. Nessuno è caduto nel tranello. Cetara sta vivendo un periodo di grave difficoltà a causa dell’elevato numero di positivi alCovid- 19. Proprio sfruttando la situazione i malintenzionati hanno cercato di “svuotare” le case, così da poter entrare e agire indisturbatamente.

Ieri un volontario della Protezione Civile ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare. Alcuni residenti hanno anche raccontato di aver avvistato alcune persone aggirarsi per il paese con indosso una vecchia divisa della Protezione Civile a bordo di una automobile. Il Nucleo Comunale fa sapere che tutte le telefonate arrivano solo dal numero 0899355570. Gli uomini dell’Arma sono a lavoro per scoprire i responsabili di un becero tentativo di truffa.