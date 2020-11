Tramonti, un nuovo caso di Coronavirus e 2 guariti. Sono 48 gli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica alla cittadinanza: “Oggi registriamo 2 guariti dal Covid-19, che portano a 13 il totale dei guariti dall’inizio della seconda ondata, ma si registra altresì 1 nuovo positivo, sintomatico, che aveva effettuato il tampone da privato. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi alla sua catena dei contatti. Sul territorio comunale, pertanto, i casi sono al momento 48. Stamattina abbiamo effettuato 25 tamponi di richiamo a coloro che erano risultati positivi diversi giorni fa.

Si ricorda ai positivi e ai loro congiunti di restare a casa così come da ordinanza. Raccomandiamo inoltre di non abbassare la guardia e di uscire solo per reali necessità (spesa, salute, lavoro)”.